Ev arkadaşını defalarca bıçaklayıp polise teslim oldu!

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Niğde’de kar yağışı etkili oldu, araçlar zor anlar yaşadı | Video 10.11.2021 | 13:26
05:30
Türkiye onu Müge Anlı'da tanımıştı! Vedat Alexander'ın mutlu günü | Video 10.11.2021 | 13:12
03:20
Köpeğini kurtarmak için dumanların arasına böyle daldı | Video 10.11.2021 | 13:12
03:12
Dev lahanalar görenleri şaşırtıyor 10.11.2021 | 11:52
02:15
Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını! | Video 10.11.2021 | 11:53
05:00
Silivri'de çelik ağlara takılan güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı 10.11.2021 | 11:36
01:30
Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga! | Video 10.11.2021 | 11:31
01:56
Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü 10.11.2021 | 11:34
01:11
"Aşil" uyuşturucuyu sebzenin altında buldu | Video 10.11.2021 | 11:32
05:52
Yardımsever imamın yeni hedefi ‘hayır marketi’ açmak 10.11.2021 | 11:07
02:29
Tuzla'da boya imalathanesinde yangın | Video 10.11.2021 | 11:11
00:45
Ormanlık alanda gezinen iki köpeği acımasızca vurdular 10.11.2021 | 11:20
01:11
Karadeniz’de dev dalgalar, sahilleri dövüyor | Video 10.11.2021 | 11:02
01:35
02:59
Ataşehir’de motokuryenin sinyal hatası: 1 yaralı 10.11.2021 | 11:00
00:23
02:06
Ayakkabısını çıkartarak hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 10.11.2021 | 10:24
03:23
Kaza yapan araçlarının başında saygı duruşunda bulundular | Video 10.11.2021 | 10:46
01:29
06:14
E5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi | Video 10.11.2021 | 10:24
Uşak'ta çiftlik evini paylaştığı arkadaşını bir çok yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, emniyete giderek teslim oldu. Ağır yaralanan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, Uşak Merkeze bağlı Kalfa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir çiftlik evinde çalışan G.K. (26) ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı U.O. (24) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada U.O., G.K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan G.K., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; U.O. ise emniyete giderek teslim oldu.
İkili arasında geçtiğimiz günlerde de kavga çıktığı, yaralı şahsın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.