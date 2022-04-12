Video Yaşam Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar! O anlar kamerada | Video
Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar! O anlar kamerada | Video

Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar! O anlar kamerada | Video

12.04.2022 | 10:18

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İstanbul Esenler’de aynı evde yaşayan 3 arkadaş arasında küfürlü konuşma yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada içlerinden biri bıçakla yaralandı. Diğer ikisi yaraladıkları arkadaşlarını taksi ile hastaneye götürdü, sedyeye alıp acilin girişine bırakıp kaçtılar. Hastanede yapılan müdahalede İnayet A. hayatını kaybetti. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri ev arkadaşlarını öldüren 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin arkadaşlarını sedye ile hastaneye bırakıp gitme anları ise kameralara yansıdı.

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Esenler Tuna Mahallesi'nde 7 Nisan gecesi saat 03:15 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre aynı evde kalan 3 arkadaş arasında küfürlü konuşma yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Bıçaklar çekildi, içlerinden biri ağır yaralandı. Diğer iki arkadaş ise hemen taksi çağırıp bıçakladıkları arkadaşlarını hastaneye götürdüler. Hastane önünde buldukları sedye ile acil girişine bırakıp kaçtılar. Ağır yaralı olarak hastaneye bırakılan İnayet A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BIRAKIP KAÇANLAR EV ARKADAŞI ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği Ekipleri yaralı şahsı hastaneye getirip kaçan iki kişinin peşine düştü. Yapılan kamera çalışmalarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Varıs A. (18) ve Mahmud A. (18) gözaltına alındı.

"SÖZLÜ TARTIŞMA OLDU"

Gözaltına alınan şüpheliler Cinayet Büro Amirliğindeki ifadelerinde; "Aynı evde kalıyoruz. Aramızda sözlü tartışma oldu. Olay yaşandı" dedikleri öne sürüldü. İki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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