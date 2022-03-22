Video Yaşam Ev değil mühimmat deposu! Yapılan aramada çok sayıda silah ve silah parçaları ele geçirildi | Video
Ev değil mühimmat deposu! Yapılan aramada çok sayıda silah ve silah parçaları ele geçirildi | Video

Ev değil mühimmat deposu! Yapılan aramada çok sayıda silah ve silah parçaları ele geçirildi | Video

22.03.2022 | 13:00

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve silah parçaları ele geçirilirken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat imal ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Kurtuluş Mahallesinde bir şahsa yönelik adli makamlardan alınan arama kararına istinaden ikametinde arama yapıldı. Şahsın evinde yapılan aramada, 30 adet seri numaralı kazınmış 9 mm çapında dönüştürülmüş tabanca, 30 adet ağzı açılmış namlu, 14 adet ateşleme iğnesi, 29 adet icra yayı ve mili, 24 adet tabancaya dönüştürmede kullanılan elektronik malzeme, 42 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 20 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör alt kapağı, 9 adet tabanca horozu, 7 adet emniyet mandalı, 17 adet tabanca üst kapağı, 31 adet şarjör, 30 adet el kundağı, 30 adet terim tertibatı, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan antika olduğu değerlendirilen tabanca, 500 adet silah ateşleyici ekipman ve parçaları, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına şahıs adli makamlarca tutuklanarak Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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