Video Yaşam Ev hırsızları yakalandı | Video
Ev hırsızları yakalandı | Video

Ev hırsızları yakalandı | Video

08.12.2021 | 16:26

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OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli İzmit İlçesinde 2 ayrı eve girerek hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 29 Kasım 2021 tarihinde İzmit İlçesinde meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, olayı gerçekleştiren. V.V, O.C ile İ.B' yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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