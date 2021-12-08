Ev hırsızları yakalandı | Video

Kocaeli İzmit İlçesinde 2 ayrı eve girerek hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 29 Kasım 2021 tarihinde İzmit İlçesinde meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, olayı gerçekleştiren. V.V, O.C ile İ.B' yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.