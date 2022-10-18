Video Yaşam Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video
Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video

Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video

18.10.2022 | 10:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Kapadokya’da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:26
SON DAKİKA! Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:46
Oto galerici araba almak isterken 737 bin 500 TL parasını kaptırdı | Video 04:24
Oto galerici araba almak isterken 737 bin 500 TL parasını kaptırdı | Video 18.10.2022 | 10:37
Bölücü terör örgütüne operasyon! Sözde Tim Komutanı yakalandı | Video 00:31
Bölücü terör örgütüne operasyon! Sözde "Tim Komutanı" yakalandı | Video 18.10.2022 | 10:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 10:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 18.10.2022 | 10:41
Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video 06:40
Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video 18.10.2022 | 10:25
Kapadokya’da balon kazası: 2’si ağır 5 yaralı | Video 00:58
Kapadokya'da balon kazası: 2'si ağır 5 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:28
Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı... O anlar kamerada | Video 00:36
Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı... O anlar kamerada | Video 18.10.2022 | 10:08
İstanbul Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 00:29
İstanbul Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 18.10.2022 | 10:08
Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 00:29
Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 18.10.2022 | 10:15
İstanbul’da komşu dehşeti! Otoparktaki aracı böyle ateşe verdi | Video 02:00
İstanbul’da komşu dehşeti! Otoparktaki aracı böyle ateşe verdi | Video 18.10.2022 | 10:15
16 operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri 51.5 milyon lira | Video 01:17
16 operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri 51.5 milyon lira | Video 18.10.2022 | 10:03
Motosikletli kapkaççılar tutuklandı | Video 00:23
Motosikletli kapkaççılar tutuklandı | Video 18.10.2022 | 10:04
Adana’da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada | Video 01:07
Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada | Video 18.10.2022 | 09:59
İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar | Video 00:21
İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar | Video 18.10.2022 | 09:59
Assos’ta çocuk mezarlarına hediye olarak konulan 2 bin yıllık düdük bulundu | Video 02:43
Assos’ta çocuk mezarlarına hediye olarak konulan 2 bin yıllık düdük bulundu | Video 18.10.2022 | 09:59
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var | Video 01:01
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var | Video 18.10.2022 | 09:48
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı | Video 01:22
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı | Video 18.10.2022 | 09:13
Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:27
Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 18.10.2022 | 08:41
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 02:10
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 18.10.2022 | 08:52
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 01:34
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 18.10.2022 | 08:52

Arnavutköy'de kiracısı olan yaşlı çifti evinden çıkarmak isteyen ev sahibi, çiftin dışarıda olduğu vakitte dairenin giriş kapısının kilidini değiştirdi. Akşam eve gelen Altıparmak ve Ayşe Doğan çifti içeride eşyalarının olduğu daireye giremeyince göz yaşı dökerek polisten yardım istedi. Evlerinden zorla çıkarıldıklarını iddia eden çift, ev sahibinden şikayetçi oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre 3 yıldır kiracı olarak yaşadıkları evden, ev sahibinin evi sattığı için çıkarılmak istenen Doğan çifti, ev sahibinden yeni bir ev bulabilmek için süre istedi. Kış ayı yaklaşırken kiralık ev bulamayacaklarını düşünen Altıparmak Doğan ve eşi Ayşe Doğan, ev sahiplerinden yaz ayına kadar süre istedi. Dün akşam saatlerinde dolaşmaya çıkan çift evlerine döndüklerinde anahtarları ile evlerinin kapısını açamadıklarını gördü. Kapı kilidinin değiştirildiğini anlayan doğan çifti neye uğradığını şaşırdı. Karanlığın çökmesi ve soğuk havayla birlikte sokakta kalan yaşlı çifti o halde gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İçerisinde tüm eşyalarının bulunduğu evlerine giremeyen Altıparmak ve Ayşe Doğan, yaşadıklarını göz yaşları eşliğinde anlattı.

KİRAMIZI ÖDÜYORDUK, EVİ SATTIKLARINI SÖYLEYİP BİZİ KAPI DIŞARI ETTİLER
Yaşadıklarını anlatan 84 yaşındaki Altıparmak Doğan, "Biz eve geldik içeriye girmeye çalıştık ama giremedik her şeyimiz içeride, biz 2 senedir burada yaşıyoruz. Kiramızı ödüyoruz. Ben 1938 doğumluyum eşimle beraber bu evde yaşıyordum. Evi satmış ev sahibimiz, bu yüzden çıkmamızı istedi. Biz ev aradık ama bulamadık. Eşyalarımız içeride kaldı. Her şeyimiz içeride kaldı. Polisi aradılar bilmiyorum bir şey olmazsa dışarıda yatacağız" dedi.

YAŞLI KADIN, DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Ayşe Doğan ise, "Biz dedik ki dolandık ev bulamadık yapmayın yaza kadar kiramızı verelim oturalım bir şey demeyin dedim. Beni yere attılar, ayağım çok ağrıyor, kırılmış gibi uyuyamadım. Biz bugün evden çıktık, geri geldiğimizde kapımızı açamadık, kapımızı açın dedik açmadılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, dışarıda kaldık biz. Bize sahip çıkan yok, eşimle beraber yaşıyorum" diye konuştu. İhbar üzerine yaşlı çiftin evinin bulunduğu yere gelen polis ekipleri, çifti şikayetçi olmaları üzerine polis merkezine götürdü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA