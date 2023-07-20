Ev sahibi kiracısının evini bastı! Küfür ve tehditler savurdu... | Video 20.07.2023 | 15:27 BEYLİKDÜZÜ'nde, oturduğu evden çıkarmak istediği kiracısının kapısına dayanan ev sahibi ve yakınları, kapıyı tekmeleyip tehditler savurdu. Kiracının o anları cep telefonuyla kaydettiğini gördüğünde ise yaptıklarını inkar etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntülerde, ev sahibi ve kiracı arasındaki gerilimin yükseldiği, ev sahibinin saldırgan tavırlarıyla kapıları yumruklayıp küfürler savurduğu görülüyor. Ancak, kamerayı fark ettiklerinde sinirli ev sahibi birden yumuşuyor ve kibar konuşmaya başlıyor.O anlar kiracının cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.