Video Yaşam Ev sahibi ve kiracı kavgası kamerada | Video
Ev sahibi ve kiracı kavgası kamerada | Video

Ev sahibi ve kiracı kavgası kamerada | Video

30.09.2021 | 12:49

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Bursa’da ev sahibi ile kiracı arasındaki kavga kameralara yansıdı. Polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorlandı. Gelen takviye ekiplerle birlikte kavgaya son verilirken, ev sahibi ve kiracı birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Olay merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi 7. Yüksel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan münakaşa, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekip yetersiz kalınca, takviye ekip istendi. Gelen ekipler tarafları ayırdı. Ev sahibi ve kiracı birbirlerinden şikayetçi olurken, taraflar karakola götürüldü.

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