Video Yaşam Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi | Video
Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi | Video

Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi | Video

18.11.2021 | 08:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü | Video 00:57
Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü | Video 18.11.2021 | 09:19
Erzincan’da midibüste rehine kurtarma tatbikatı | Video 01:54
Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı | Video 18.11.2021 | 09:17
Adana’da komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı 02:12
Adana'da komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı 18.11.2021 | 09:17
Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi | Video 03:02
Ev sahibini evde bulamayan yabancı uyruklu şahıslar iki gecekonduyu ateşe verdi | Video 18.11.2021 | 08:43
Ataşehir’de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı | Video 04:16
Ataşehir’de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı | Video 18.11.2021 | 08:43
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 24’ü tutuklandı | Video 04:02
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 24'ü tutuklandı | Video 18.11.2021 | 08:44
Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı | Video 02:19
Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı | Video 18.11.2021 | 08:43
Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, Servet Bey ve Havva Hanım’ı canlı yayında buluşturdu! | Video 05:38
Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, Servet Bey ve Havva Hanım’ı canlı yayında buluşturdu! | Video 17.11.2021 | 18:12
Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı | Video 04:24
Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı | Video 17.11.2021 | 17:58
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi | Video 02:23
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi | Video 17.11.2021 | 17:34
Şırnak’ta terör operasyonu: 35 gözaltı 01:01
Şırnak’ta terör operasyonu: 35 gözaltı 17.11.2021 | 17:14
Gayrettepe Emniyet’te sıra dışı operasyon 01:21
Gayrettepe Emniyet'te sıra dışı operasyon 17.11.2021 | 17:02
Göçmen kaçakçılarına operasyon! 01:13
Göçmen kaçakçılarına operasyon! 17.11.2021 | 17:00
Hız yaptığı iddia edilen araç yaya çarptı! Kaza anları kameraya böyle yansıdı | Video 02:51
Hız yaptığı iddia edilen araç yaya çarptı! Kaza anları kameraya böyle yansıdı | Video 17.11.2021 | 15:11
Alzheimer hastası 89 yaşındaki kayıp kadın 4 saatte bulundu 00:56
Alzheimer hastası 89 yaşındaki kayıp kadın 4 saatte bulundu 17.11.2021 | 15:16
Bursa’da yıkılan metruk bina sayısı 100’ü geçti 02:44
Bursa'da yıkılan metruk bina sayısı 100'ü geçti 17.11.2021 | 15:15
Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk büyüttü | Video 04:23
Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk büyüttü | Video 17.11.2021 | 14:29
Bursa’da servis kazası: 7 yaralı | Video 01:09
Bursa’da servis kazası: 7 yaralı | Video 17.11.2021 | 14:21
Mavi yumurta üreticisinden yeni fikir: ’Yumurta turşusu’ 06:24
Mavi yumurta üreticisinden yeni fikir: 'Yumurta turşusu' 17.11.2021 | 13:23
Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti | Video 00:15
Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti | Video 17.11.2021 | 13:57

Beyoğlu’nda, ev sahibi ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışan yabancı uyruklu kiracılar, iki gecekonduyu ateşe vererek kayıplara karıştı. Yangın nedeniyle patlamalar meydana gelirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 06.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre gecekondu sahibi ile kiracıları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önceki gün tartışma çıktı. Sabah saat 06.00 sıralarında gecekonduların bulunduğu alana gelen iki kişi yanlarında getirdikleri yanıcı maddeler ile iki gecekonduyu ateşe verdi.

GECEKONDUDA YAŞANAN PATLAMA GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
Çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, gecekonduda yaşanan patlama cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntüsünde büyük panik yaşandığı görüldü.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan gecekondulardan birinin sahibi olan Mithat Şancı yaşananları anlattı. Yabancı uyruklu şahıslar tarafından gecekondunun yakıldığını söyleyen Şancı, "Komşumun gecekondusunu yaktılar. Para davası yüzünden. Ondan sonra bana sıçradı. Benim gecekondu da yandı, para davası yüzünden. İki kişiydiler. Ellerindekileri benim çatıya attılar" dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, gecekonduları yaktığı iddia edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA