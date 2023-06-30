Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video
Depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ağır hasarlı evinin içinde tanımadığı 1 şahsı gören ev sahibinin dikkati, hasarlı evlerden hırsızlık yapan 1 şahsı yakalattı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 30.06.2023 | 09:43
06:42
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 30.06.2023 | 10:28
02:53
04:15
Denizi olmayan Kütahya'da tekne turu keyfi | Video 30.06.2023 | 10:02
00:47
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 30.06.2023 | 10:02
07:11
04:28
Arnavutköy'de yolcu otobüsünün araçlara çarptığı kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 09:07
01:27
00:54
Adana'da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 08:45
01:33
01:11
Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi | Video 30.06.2023 | 08:44
00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında | Video 30.06.2023 | 08:34
00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında: 3 yaralı | Video 29.06.2023 | 21:50
00:49
Adana’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı | Video 29.06.2023 | 18:51
01:19
'U' dönüşü yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 29.06.2023 | 16:52
01:20
İzmir’de korkunç olay: Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü! | Video 29.06.2023 | 16:01
01:54
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı | Video 29.06.2023 | 15:54
02:51
Ümraniye’de korkutan yangın: 1 kişi yaralandı | Video 29.06.2023 | 15:33
01:31
Maltepe'de polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü ara sokakta yakalandı | Video 29.06.2023 | 15:18