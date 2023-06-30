Video Yaşam Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video

Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video

30.06.2023 | 09:43

Depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ağır hasarlı evinin içinde tanımadığı 1 şahsı gören ev sahibinin dikkati, hasarlı evlerden hırsızlık yapan 1 şahsı yakalattı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana geldi. Kırıkhan ilçesinde de hasarlı konutların yıkımı devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi, Elif Sitesinde evi bulunan 1 vatandaş, ağır hasarlı evinin içerisinde tanımadığı 1 şahsı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Ev sahibi, şahıslara kim oldukları sorduğundaysa şahıslar binanın hurdasını aldıklarını söylediler. Durumdan şüphelenen ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın binadan hırsızlık yaptığını tespit etti. İncelemede şüpheli şahsın; demir korkulukları ve avizeleri çaldığı tespit edildi. Şahsın, emniyetteki üst aramasındaysa üzerinden uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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