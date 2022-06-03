Video Yaşam Ev sahibinin engelli kızına cinsel istismarda bulunan kiracıya 15 yıl hapis | Video
Ev sahibinin engelli kızına cinsel istismarda bulunan kiracıya 15 yıl hapis | Video

Ev sahibinin engelli kızına cinsel istismarda bulunan kiracıya 15 yıl hapis | Video

03.06.2022 | 11:34

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Zonguldak'ta ev sahibinin yüzde 70 zihinsel engelli 59 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ahmet Sarı (50), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Sarı kararın ardından cezaevine götürüldü.

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Olay geçen yıl Mart ayında Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesi'nde meydana geldi. Ev sahibi anne S.Y.'nin (83) dışarı çıkmasının ardından zeka geriliği bulunan M.Y.'ye evin kapısını açmasını söyleyen Ahmet Sarı, eve girerek cinsel istismarda bulundu. Eve geldiğinde kızını ağlarken bulan S.Y. şikayetçi oldu. S.Y. ifadesinde, "Ben ilaç almaya gitmiştim, eve geldiğimde kızım ağlıyordu. Ben, "Ahmet sana ne yaptı" diye sordum o da bana yapacağını yaptı" dedi. Benim kızım yalan konuşmaz" dedi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ahmet Sarı, nöbetçi mahkemede, "15 seneden beri M.Y.'nin annesine ait evde kiracıyım. Bahçe işlerini ben yapıyorum. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Marketi kendileri yapıyor ama ben taşıyorum. Evim yaşanmaz durumda rutubetlidir. Ben kendilerini annem, kardeşim gibi severim. O yüzden evden çıkmayı düşünmedim ama eşyalarım rutubetten çürüyünce çıkmak istedim. Anne kız sürekli beraber hareket ediyor. Ben olmadığımda anne dışarı çıkacaksa kapıyı kızının üstüne kilitliyor. Arada beni yemeğe çağırırlar, ben de onlara balık yaparım. İyi bir ilişkimiz vardı. Benim hakkımda neden böyle bir iddiada bulundular anlam veremiyorum. Evden çıkacağım diye bu şekilde davranıyor olabilirler." diye ifade verdi. Ahmet Sarı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNDİRİMLE 15 YIL CEZA VERİLDİ
Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'!nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Ahmet Sarı ile taraf avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, Sarı'nın cinsel saldırı suçunu işlemesi nedeniyle cezalandırılmasını, hükümle beraber tutuklanmasını talep etti. Cinsel saldırı suçunu işlemediğini söyleyen Sarı, "Bana evden ayrılacağım diye iftira attılar. Saçlarım simsiyahtı, bu iftira yüzünden yaşadığım stresten saçlarım beyazladı. Şu an mağdur olan benim, eve giremiyorum eşyalarım çürüdü. Beraatimi talep ediyorum." dedi. Mahkeme heyeti, Sarı'ya cinsel saldırı suçundan dolayı 12 yıl, mağdurun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olması nedeniyle cezayı arttırarak 18 yıl, iyi hal indirimi uygulayarak da 15 yıl hapis cezasına, hükümle birlikte tutuklamasına karar verildi. Kelepçelenerek adliyeden polis eşliğinde çıkarılan Sarı, cezaevine gönderildi. İftira atıldığını ve yeterli delil olmadan hüküm verildiğini belirten Sarı'nın avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.

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