Ev ve kahvehaneye baskın: 24 kişi yakalandı

Koronavirüs salgınının yayılımını durdurmak amacıyla uygulanan tam kapanma döneminde bile, kural tanımaz oyun ve kumar tutkunlarını durduramıyor. İzmit ilçesinde bir kahvehane ile bir eve yapılan baskında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişi yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla ülke genelinde 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren tam kapanma dönemine geçildi. Ancak, hala bu işin ciddiyetini umursamadan, kural tanımaz bir şekilde ev veya oyun salonlarında toplanarak yasakları ihlal edenler oluyor.

Kocaeli İzmit İlçesinde duyarlı vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda bir kahvehaneye yapılan baskında okey ve kağıt oyunları oynayan 14 kişiye, bir eve yapılan baskında ise, masa ve oyun takımları getirerek evi kumarhaneye çeviren 10 kişi yakalandı.

Kahvehane sahibi ve ev sahibine adli işlem yapılırken, yakalanan toplam 24 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske ve mesafe tedbirlerine uymamaktan ayrı ayrı idari para cezası uygulandı.