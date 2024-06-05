Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi | Video
Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi.
2'Sİ BEBEK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangında dumandan etkilenen 2'si bebek 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Büyük korku ve paniğe neden olan yangın sonrası evde de ciddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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