Evde unuttuğu telefon, ailesini ve ekipleri alarma geçirdi | Video

Antalya’da ailesinin cep telefonu ile ulaşmaya çalıştığı şahsın telefonu kilitli bulunan evde çalınca ailesini ve ekipleri alarma geçirdi. Ekiplerin itfaiye merdiveni ile girdiği evde kimseye ulaşılamadı. Komşular ise o anları meraklı gözlerle takip etti.