Video Yaşam Evde unuttuğu telefon, ailesini ve ekipleri alarma geçirdi | Video
Evde unuttuğu telefon, ailesini ve ekipleri alarma geçirdi | Video

Evde unuttuğu telefon, ailesini ve ekipleri alarma geçirdi | Video

01.01.2023 | 17:51

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Antalya’da ailesinin cep telefonu ile ulaşmaya çalıştığı şahsın telefonu kilitli bulunan evde çalınca ailesini ve ekipleri alarma geçirdi. Ekiplerin itfaiye merdiveni ile girdiği evde kimseye ulaşılamadı. Komşular ise o anları meraklı gözlerle takip etti.

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