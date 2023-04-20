Evde uyuşturucu yetiştiren 2 kişiye gözaltı | Video 20.04.2023 | 16:26 Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oturdukları evlerini uyuşturucu yetiştirmek için kullanan 2 kişiyi gözaltına alırken yaptıkları aramalarda 7 kilogram esrar ile 48 bin 510 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda Muratpaşa ilçesinde H.G. ve N.G.'nin ikametlerinde kenevir (Skunk) yetiştirmek için, ışıklandırma, damlama ve havalandırma sistemi kurdukları sentetik kannabinoid olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi il genelinde torbacı olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla satacakları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine gözaltına aldı. Ekipler H.G. ve N.G.'nin evinde yaptıkları aramalarda 7 kilogram esrar, 67 kök esrar yapımında kullanılan kenevir bitkisi, 147 adet (48 bin 510 kullanımlık) A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ile kenevir yetiştirme amacıyla kullanılan düzenek ele geçirdi.Gözaltına alınan 2 kişinin emniyette işlemleri devam ediyor.