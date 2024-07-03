Evdeki buzdolabından 13 bin 701 adet ecstasy hap çıktı: 3 gözaltı | Video
Samsun'da evdeki buzdolabı içinde arama yapan narkotik polisi poşet poşet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 13 bin 701 adet ecstasy hap ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Eski eşini keser sapıyla vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı | Video 03.07.2024 | 15:55
01:23
Evdeki buzdolabından 13 bin 701 adet ecstasy hap çıktı: 3 gözaltı | Video 03.07.2024 | 16:26
00:42
Jandarmadan kaçmak isterken bataklığa saplandı | Video 03.07.2024 | 15:56
04:07
Bursa'nın göbeğinde korkutan yangın | Video 03.07.2024 | 15:56
00:47
Eski eşini keser sapıyla vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı | Video 03.07.2024 | 15:56
00:46
Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı | Video 03.07.2024 | 15:13
01:37
Jandarmadan 3 ilçede 3 ayrı operasyon: 4 gözaltı | Video 03.07.2024 | 14:22
03:03
İstanbul merkezli 6 ilde "Örgütlü tefecilik” operasyonu: 18 gözaltı | Video 03.07.2024 | 13:28
03:56
Kuyumcu çetin ceviz çıktı, soyguncuyu dükkana sokmadı | Video 03.07.2024 | 13:28
00:12
03:03
İstanbul merkezli 6 ilde "Örgütlü tefecilik” operasyonu: 18 gözaltı | Video 03.07.2024 | 13:28
06:38
01:12
00:26
06:34
00:26
08:22
03:31
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü! | Video 03.07.2024 | 11:32
01:12
01:24
Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video 03.07.2024 | 11:06