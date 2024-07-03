Video Yaşam Evdeki buzdolabından 13 bin 701 adet ecstasy hap çıktı: 3 gözaltı | Video
Evdeki buzdolabından 13 bin 701 adet ecstasy hap çıktı: 3 gözaltı | Video

Evdeki buzdolabından 13 bin 701 adet ecstasy hap çıktı: 3 gözaltı | Video

03.07.2024 | 16:26

Samsun'da evdeki buzdolabı içinde arama yapan narkotik polisi poşet poşet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 13 bin 701 adet ecstasy hap ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısınca verilen talimatlar neticesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Kirazlık ve İstiklal Mahallelerinde B.Ö.(35), M.D.(36) ve T.Ş.(26) isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, ikametin buzdolabına, gardırobuna, ayakkabı dolabına zulalanmış şekilde poşet poşet 13 bin 701 adet ecstasy hap, 8 paket satışa hazır vaziyette toplam 10 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ö., M.D. ve T.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.
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