Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı | Video 22.03.2024 | 15:10 Samsun'da kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Burcu D.(33), kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Burcu D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan 5 çocuk annesi Burcu D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.