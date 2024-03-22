Video Yaşam Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı | Video
Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı | Video

Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı | Video

22.03.2024 | 15:10

Samsun'da kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Burcu D.(33), kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Burcu D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan 5 çocuk annesi Burcu D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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