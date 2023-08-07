Eve döndüklerinde oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar! | Video
Denizli’de 24 yaşındaki genç, eve dönen ailesi ve şehir dışından gelen yakınları tarafından ölü olarak bulundu.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Umut Kabakcı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Pamukkale Üniversite Hastanesi dli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan ayaklarından rahatsız olan ve uyuşturucu tedavisi de gördüğü iddia edilen Umut Kabakcı'nın cansız bedeninin yangında enjektör bulunduğu öne sürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:13
Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için Van Gölü’ne girdi | Video 07.08.2023 | 10:51
01:08
Elazığ’da akıl almaz seyahat kamerada | Video 07.08.2023 | 10:43
00:32
Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı | Video 07.08.2023 | 10:38
02:22
00:35
Eve döndüklerinde oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar! | Video 07.08.2023 | 10:01
01:55
Kontrolden çıkan araç kafeye daldı! O anlar kamerada | Video 07.08.2023 | 10:01
00:36
Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 07.08.2023 | 09:31
02:31
Tomruk yüklü tıra minibüs çarptı: 1 ölü, 20 yaralı | Video 07.08.2023 | 09:25
03:26
Adana'da iki fabrikada yangın çıktı! Alevler gökyüzünü kapladı | Video 07.08.2023 | 09:25
02:29
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 07.08.2023 | 09:25
05:51
Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı | Video 07.08.2023 | 09:24
04:43
Maltepe’de ticari araç alev alev yandı | Video 07.08.2023 | 09:24
03:52
Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü | Video 06.08.2023 | 14:55
02:01
Hatay’da orman yangını | Video 06.08.2023 | 14:55
02:16
01:13
01:03
Pendik'te kadınların kabin kavgası kamerada | Video 06.08.2023 | 13:01
01:53
Kars’ta kızıla bürünen gökyüzü mest etti | Video 06.08.2023 | 13:01
03:06
02:49
Beşiktaş’ta müşterilerden farklı fiyat isteyen taksici kamerada | Video 06.08.2023 | 12:33