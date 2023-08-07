Eve döndüklerinde oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar! | Video 07.08.2023 | 10:01 Denizli’de 24 yaşındaki genç, eve dönen ailesi ve şehir dışından gelen yakınları tarafından ölü olarak bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Eski Acıpayam Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 katlı apartmanın 2.'ci katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan ve ayaklarından rahatsızlığı bulunan Umut Kabakcı (24), ailesi Isparta'dan kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla birlikte dışarı çıkmak isteyince evde kalmayı tercih etti. Birkaç saat sonra eve geri dönen aile ve misafirler, Umut Kabakcı'yı yerde hareketsiz bir şekilde yatarkan gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Umut Kabakcı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Pamukkale Üniversite Hastanesi dli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan ayaklarından rahatsız olan ve uyuşturucu tedavisi de gördüğü iddia edilen Umut Kabakcı'nın cansız bedeninin yangında enjektör bulunduğu öne sürüldü.