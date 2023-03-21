Eve gelince hayatının şokunu yaşadı! 300 bin liralık ziynet eşyasını çalan hırsızlar kamerada | Video
Bursa'da çocuklarını okuldan alarak eve geri gelen Dürdane Bayır, hayatının şokunu yaşadı. Evinde sakladığı yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını fark etti. Hırsızların binaya girme ve bina sakini gibi asansöre binme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızların evde hiç bir yeri karıştırmadığı, elleriyle koymuş gibi ziynetleri bulduğu da ortaya çıktı.
"Hırsızlar ziynet eşyalarını elleriyle koymuş gibi bulmuşlar" diyen Dürdane Bayır," Hırsızlar önce bekliyor sonra binanın kapısı açılınca içeri giriyorlar. İlk olarak 22. kata çıkıyorlar daha sonra orada herhalde kapı açamayınca 21. kata iniyorlar. Sonra eve giriyorlar ve evde bulunan 300 bin lirayı geçen ziynet eşyaları çalarak kayıplara karışıyorlar. Evde hiçbir yeri karıştırmıyorlar, ellerine koymuş gibi buluyorlar. Daha sonra aşağı iniyorlar ve ticari taksiye binerek gidiyorlar" dedi.
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