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OTOMATİK OYNAT
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Bıçaklayarak öldürdüğü kişinin başında sela okudu | Video 02.06.2022 | 09:18
00:12
Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı | Video 02.06.2022 | 09:18
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Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında | Video 02.06.2022 | 09:18
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İstanbul'da park halindeki araçları soyan hırsız yakalandı | Video 02.06.2022 | 09:09
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Kars’ta göçük: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti | Video 02.06.2022 | 08:25
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü dükkana böyle girdi | Video 01.06.2022 | 15:37
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Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı | Video 01.06.2022 | 15:22
01:14
Elindeki gül dövmesi hırsızı ele verdi! Hırsızlık anları kamerada | Video 01.06.2022 | 14:14
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Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı! 3 turist yaralandı | Video 01.06.2022 | 14:53
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'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi | Video 01.06.2022 | 13:25
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İstanbul’da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada | Video 01.06.2022 | 13:12
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Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada böyle yakaladılar | Video 01.06.2022 | 13:12
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.