Eve girmeye çalışan ayı kamerada | Video 03.07.2023 | 09:36 Artvin’in Şavşat ilçesinde aç kayan ayı köy evine girmeye çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçeye bağlı Pınarlı köyünde Tolga Kumaş'a ait evin arka kapısında meydana gelen hasar nedeniyle hırsızlıktan şüphelenen ev sahibi güvenlik kamerası görüntüleri izlemeye karar verdi. Görüntüleri izlerken şaşkına dönen Kumaş, hırsızlardan şüphelenirken, evine girmeye çalışanın bir ayı olduğunu fark etti. Evin arka kapısından içeri girmeye çalışan ayı yiyecek bulamayınca evden uzaklaştı.