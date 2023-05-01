Eve teslim Togg'lar ilk sahipleri ile buluştu | Video
Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, üretim aşamasından teslim aşamasına kadar her konuda ezber bozmaya devam ediyor. Süper lüks spor otomobillerin yanı sıra Türkiye'de ilk kez, CSUV bir otomobilin tırla sahiplerinin evine kadar götürülüp teslim edilmesi Togg'un farkını bir kez daha gözler önüne serdi. Sıfır kilometre Togg'ların fabrikadan çıkıp son sahiplerine ulaştığı gurur veren sevkiyat hikayesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından, T10X'lerin teslimatlarına ilişkin paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. T10X için kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.
Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X'lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. <>" ifadelerine yer verildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:55
00:41
Evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı | Video 01.05.2023 | 11:08
01:58
Konya’da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 01.05.2023 | 10:57
00:51
01:13
Eve teslim Togg'lar ilk sahipleri ile buluştu | Video 01.05.2023 | 10:27
01:04
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama | Video 01.05.2023 | 10:25
02:46
150 polisle 'Uşak Güvende' uygulaması gerçekleşti | Video 01.05.2023 | 09:43
05:05
Devrilen öğrenci dolu otobüste bilanço ağır oldu | Video 01.05.2023 | 09:35
01:52
02:16
Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 01.05.2023 | 08:40
01:29
02:34
Fatih'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 01.05.2023 | 08:25
01:12
Beykoz’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 01.05.2023 | 08:25
02:08
03:31
03:05
05:06
Hollanda’da A Haber muhabirine çirkin saldırı | Video 30.04.2023 | 19:49
00:34
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüsün kaza anı kamerada | Video 30.04.2023 | 16:20
05:52
TOGG’un ilk teslimatı Elazığ’a ulaştı | Video 30.04.2023 | 15:50
02:22
Minik Çınar'ın hayali Togg oldu | Video 30.04.2023 | 15:41