Video Yaşam Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi, yanan dairede patlama meydana geldi | Video
Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi, yanan dairede patlama meydana geldi | Video

Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi, yanan dairede patlama meydana geldi | Video

26.12.2022 | 08:40

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Avcılar’da ev sahibi ile tartışan kiracı, evi boşalttıktan sonra daireyi yaktı. Kısa sürede alevlere teslim olan dairede patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bina duvarları yıkılırken dairenin boş olması facianın önüne geçti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Olay, Tahtakale Mahallesi, Doruk Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın giriş katında oturan kiracı ile üst katında oturan ev sahibi arasında tartışma çıktı. Ev sahibi kiracıdan evini boşaltmasını isterken kiracı boşaltmamakta ısrar etti. Tartışma sürerken kiracı, ev sahibini tehdit etti. Daha sonra evi boşaltan kiracı evden çıktığı esnada evi yaktı. Kısa sürede büyüyen alevlere teslim olan binada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın duvarları yıkılırken alevler üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Patlamanın etkisiyle üst katlarda ve yan binalarda oturan vatandaşlar korku ve panik dolu anlar geçirdi. Üst katlarda oturan aileler ve çocuklar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda güçlükle söndürüldü. Patlama etkisiyle duvarları yıkılan bina kullanılamaz hale gelirken etrafa moloz yığınları saçıldı.

Yaşanan olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Binada yaşanan patlamanın nedenini öğrenmek için ekipler çalışma başlattı.

"KİRACI EV SAHİBİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKACAĞIM, YIKACAĞIM DEMİŞ."
Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra ev sahibini tehdit ettiğini ve evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, "Tartışma olmuş kira konusunda, böyle bir mevzu olmuş. Onlar da alırdık, almazdık mevzusu yapmışlar. Ama demiş, ben yapacağımı biliyorum, demiş. Evi yakacağım, yıkacağım, demiş. Ben ev sahibine 'Yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Adam burada beklemiş, binayı da dediği gibi yakıp gitmiş." şeklinde konuştu.

"AMA ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLMUŞ"
Yangının ardından evde büyük bir patlama olduğunu anlatan Övünç, "Patlama meydana gelmiş. Tüptür herhalde, çok büyük bir patlama olmuş. Ama çok büyük bir patlama olmuş. Yangından sonra patlama olmuş. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık" ifadelerinde bulundu.

"ÜST KATTA ÇOCUKLARI İNDİRDİK, ÇOK KORKMUŞLARDI"
Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Örünç, "Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Biz de korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok, indirdik çocukları. Maddi zarar oldu. O da düzelir" dedi.

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