Evi depremde hasar alan Afife teyze: “Depremi rüyamda gördüm” | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar aldığı için Gaziantep'ten Muş'a gelen Afife teyze depremi rüyasında gördüğünü söyledi.
Burada bir açıklama yapan Danişment Gazi Yurt Müdürü Hasan Yarçin ise, "Yurdumuzun kapısını depremzedelerimize açtık. Buraya gelen ailelerimize hizmet veriyoruz. Yurt içerisinde ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çarşı açtık. Bir diğer yandan özellikle çocuklar için tamamen ücretsiz mini market açtık. Burada ailelerimize her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını, depremzedelerimiz için seferber etmiş durumdayız. Yurdumuzda 100 yakın depremzedemiz var. Bu sayı gün geçtikçe Muş Valiliği koordinesinde artmaktadır. Yurdumuzun kapasitemiz 898 kişiliktir. Bu kapasitemizi bizler ailelerimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda depremzedelerimizin üç öğün yemekleri bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
03:40
Evi depremde hasar alan Afife teyze: “Depremi rüyamda gördüm” | Video 18.02.2023 | 11:28
04:25
06:25
00:24
Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı! O anlar kameralara yansıdı | Video 18.02.2023 | 09:23
02:49
Malatya’da Miraç Kandili dualarla idrak edildi | Video 17.02.2023 | 22:37
01:29
02:07
02:07
Depremzedeler belediyeyi aradı, duygu dolu anlar yaşandı | Video 17.02.2023 | 16:31
01:06
00:17
02:22
08:52
Depremzedeler cuma ve gıyabi cenaze namazını çadır kentte kıldı | Video 17.02.2023 | 14:38
00:46
04:38
Hatay'da "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" yerle bir oldu | Video 17.02.2023 | 13:30
00:42
13:36
01:07
Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı | Video 17.02.2023 | 11:45
04:39
Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi | Video 17.02.2023 | 10:45
00:48
Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi | Video 17.02.2023 | 10:59