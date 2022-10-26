Video Yaşam Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı | Video
Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı | Video

Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı | Video

26.10.2022 | 08:47

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Mersin'de suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların geleni gideni izlemek için oturdukları evi kamerayla donattıkları görüldü. Ayrıca şahısların son olarak Galericiler Sitesi'ndeki çatışma anı da kameralara saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik yaptığı çalışmalarda yasadışı bahis ve kart dolandırıcılığı neticesinde bazı şahısların gelir elde ettiklerini tespit etti. Şahısların dün akşam da Korukent Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi'nde suçtan elde edilen paraların paylaşımından kaynaklı anlaşmazlık dolayısıyla silahlı çatışmaya girdikleri ve 2 şahsın yaralandığı belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheliyi tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat ve dron desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda, V.C., Y.E., İ.N., S.E. ve Y.T. gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak güvenlik önlemi alırken, şüphelilerin geleni gideni izlemek için oturdukları evi kameralarla donattıkları görüldü. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şahsın aranmasına devam ediliyor.

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan şahısların Galericiler Sitesi'ndeki çatışma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, otomobille gelen 6 kişi, aracı Galericiler Sitesi'nde bulunan 2 şahsın üzerine sürüyor. Daha sonra silahlı çatışmaya giren 2 grup, yaklaşık 1 dakika boyunca çatışıyor. Çatışmada 2 kişi yaralanırken, dışarıdan gelen şahıslar geldikleri otomobille bölgeden kaçıyorlar.

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