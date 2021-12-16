Video Yaşam Evi kenevir bahçesine çevirmiş! | Video
Evi kenevir bahçesine çevirmiş! | Video

Evi kenevir bahçesine çevirmiş! | Video

16.12.2021 | 11:47

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmit İlçesinde düzenlenen 3 farklı operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, bütün odalarında kenevir ekilen bir ev ise görenleri hayrete düşürdü.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İzmit İlçesinde 3 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerleri ile araçlarda yapılan aramalarda ise 1 kilo 52 gram Metamfetamin, 94 Kök Kenevir, 274 gram Bonzai, 15 gram Esrar, 2 Lyrıca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan baskın yapılan ve bütün odalarında özel düzenekler kullanılarak kenevir ekilen bir evden 94 kök kenevir ele geçirildi.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem uygulandıktan sonra serbest bırakılırken, 'Torbacı' diye tabir edilen ve sokak satıcısı olduğu değerlendirilen A.Ş.Ö., O.G., E.Ş. ve T.F. ve O.G isimli şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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