Video Yaşam Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü | Video

Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü | Video

Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü | Video
08.07.2021 | 09:50

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Kağıthane’de bir eve balkon girerek 3 bin 500 TL para ile televizyon çalan hırsızlar, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızların evdeki televizyonu kucağına alarak götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 20.45 sıralarında Kağıthane'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adem T. İsimli şahsın evinden ayrıldığını gören hırsızlar, balkon kapısını zorlayarak eve girdi. Evde bir süre dolanan hırsızlar, 3 bin 500 TL para ile televizyonu alarak hızlı bir şekilde evden çıkıp uzaklaştı. Bir süre sonra evine geri gelen Adem T. parasının ve televizyon çalındığını fark ederek polis ekiplerini arayıp ihbarda bulundu.

SUÇ KAYITLARI KABARIK OLAN HIRSIZLAR KISA SÜREDE YAKALANDI
İhbar üzerine ikametin bulunduğu adrese gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ikamet çevresinde bulunan 5 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemeler sonucu hırsızların emniyette çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunun D.A.H. ile G.D. olduğunu belirledi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, G.D.'yi Şirintepe Mahallesinde, D.A.H.'yi ise Çeliktepe mahallesindeki evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şahısların ilk ifadesinde televizyonu bilmediği bir şahsa sattıklarını, parayı da aralarında bölüştüklerini söyledikleri öğrenildi.

HIRSIZIN TELEVİZYONU KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Kağıthane'de hırsızların girdikleri evdeki televizyonu kucaklayıp götürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların mahallede dolaştığı ve daha sonra girdikleri evden çaldıkları televizyonu kucaklayıp götürdükleri görülüyor.

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