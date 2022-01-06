Video Yaşam Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada | Video
Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada | Video

Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada | Video

06.01.2022 | 12:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hırsızları otomobilin ön camındaki ’İncim’ yazısı ele verdi | Video 00:29
Hırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi | Video 06.01.2022 | 12:54
Esenyurt’ta korku dolu anlar! Kaldırımdaki yayayı altına aldı, demir kapıyı yıktı | Video 01:20
Esenyurt'ta korku dolu anlar! Kaldırımdaki yayayı altına aldı, demir kapıyı yıktı | Video 06.01.2022 | 12:54
400 bin TL’lik aracı saniyeler içinde böyle çaldı | Video 03:07
400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde böyle çaldı | Video 06.01.2022 | 12:56
Hastanedeki hemşirenin telefonunu böyle çaldı | Video 00:29
Hastanedeki hemşirenin telefonunu böyle çaldı | Video 06.01.2022 | 12:56
Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı! Cihangir’de hırsızın rahatlığı kamerada | Video 01:15
Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada | Video 06.01.2022 | 12:57
Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ’cü çıktı | Video 01:10
Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı | Video 06.01.2022 | 12:53
Mardin’de çöp toplamakta kullanılan eşek emekli oldu | Video 07:22
Mardin'de çöp toplamakta kullanılan eşek emekli oldu | Video 06.01.2022 | 12:53
İstanbul’da akılalmaz olay kamerada! Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu | Video 02:06
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada! Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu | Video 06.01.2022 | 12:48
Karabük’te yoğun sis etkili oluyor | Video 02:22
Karabük’te yoğun sis etkili oluyor | Video 06.01.2022 | 11:41
Gercüş’te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı | Video 01:03
Gercüş’te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı | Video 06.01.2022 | 11:31
İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 01:07
İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 06.01.2022 | 09:41
Sultanbeyli’de şamandıra hırsızının rahatlığı pes dedirtti | Video 04:00
Sultanbeyli’de şamandıra hırsızının rahatlığı pes dedirtti | Video 06.01.2022 | 10:48
Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılar | Video 05:47
Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılar | Video 06.01.2022 | 09:32
Havalimanında DEAŞ operasyonu! Sahte pasaportla yakalandı | Video 01:13
Havalimanında DEAŞ operasyonu! Sahte pasaportla yakalandı | Video 06.01.2022 | 10:40
Eyüpsultan’da İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada | Video 00:42
Eyüpsultan'da İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada | Video 06.01.2022 | 10:45
Zehir satıcılarına baskın: 3 gözaltı | Video 01:01
Zehir satıcılarına baskın: 3 gözaltı | Video 06.01.2022 | 10:40
Adana’da yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi | Video 01:50
Adana'da yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 10:28
2022 Emekli maaşları SSK-Bağkur, Memur, Dul yetim maaşı nasıl hesaplanacak? En düşük ve en yüksek maaş zammı ne kadar oldu? | Video 05:25
2022 Emekli maaşları (SSK-Bağkur, Memur, Dul yetim maaşı) nasıl hesaplanacak? En düşük ve en yüksek maaş zammı ne kadar oldu? | Video 06.01.2022 | 10:03
Van’da trafik kazası: 2 ölü | Video 02:19
Van'da trafik kazası: 2 ölü | Video 06.01.2022 | 10:28
Müge Anlı Tamamı Kesintisiz 6 Ocak Perşembe atv izle: Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu 10:44
Müge Anlı Tamamı Kesintisiz 6 Ocak Perşembe atv izle: Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu 06.01.2022 | 10:15

Cihangir'de elinde şemsiye ile bir binaya giren hırsız, güpegündüz bisikleti çalarak binanın dışına çıkarttı. Vatandaşların anlamaması için de kendi bisikletiymiş gibi binip olay yerinden hırsız rahatlığıyla görenleri şaşkına çevirirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA