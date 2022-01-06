Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada | Video

Cihangir'de elinde şemsiye ile bir binaya giren hırsız, güpegündüz bisikleti çalarak binanın dışına çıkarttı. Vatandaşların anlamaması için de kendi bisikletiymiş gibi binip olay yerinden hırsız rahatlığıyla görenleri şaşkına çevirirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.