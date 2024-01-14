Video Yaşam "Evimden çıkacaksın" dedi, öğrencilere sopayla saldırdı | Video

"Evimden çıkacaksın" dedi, öğrencilere sopayla saldırdı | Video

14.01.2024 | 10:43

Rumeli Hisarı’nda ev sahibi bir kadın, 5 kat artırmak istediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten birine sokak ortasında sopayla saldırdı. "Evimden çıkacaksın" diye bağıran kadının saldırı anı kameralara yansıdı. Gençler, olaydan sonra bir grup tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

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Sarıyer Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz(24), pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Bir süre sonra ise ev sahibi ile anlaşarak kirayı 3 bin 500 TL'ye çıkardılar.

Geçtiğimiz sene ev sahibi çift, gençlerin kirasını 5 kat arttırarak 15 TL yapmak istedi. Gençlerin kabul etmemesi üzerine çift ile aralarında anlaşmazlık başladı. Bu süreçte ise iddiaya göre ev sahibi çift, gençlere tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın yargıya taşınmasıyla mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi. Ancak gençler bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı.

"EVİMDEN ÇIKACAKSIN" DİYEREK SALDIRDI
Geçtiğimiz günlerde gençlerden Onur Yavuzyılmaz, köpeğini gezdirdiği esnada ev sahibi kadın Sevgi E., ile karşı karşıya geldi. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, "evimden çıkacaksın" diye bağırdı. Bu sıradan kadının gence vurduğu görüldü. Gencin küfür etmesi üzerine kadın daha da sinirlenerek gence vurmaya devam ettiği görüldü. O anlar kameraya yansıdı.

GENÇLER BİR GRUP TEHDİT ETTİ İDDİASI
Olayın ardından gençler emniyete giderek kadın hakkında şikayetçi oldu. Evlerine dönen gençleri gece saatlerinde iddiaya göre bir grup sokaktan bağırarak tehdit etti. Bu olay sonrasında da emniyete giderek şikayetçi olan gençlerin, koruma talebinde bulunduğu, korktukları için evlerine gidemedikleri ve arkadaşlarına kaldıkları öğrenildi.

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