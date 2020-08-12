Video Yaşam Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video

Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video

Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video
12.08.2020 | 18:25

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Denizli’de bir evin bahçesine giren yılan paniğe sebep oldu. Yılanı gören ev sahipleri yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yakaladığı yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

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Olay Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesine yılanın girdiğini gören aile üyeleri büyük panik yaşadı. Aile üyelerinin ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yakaladıkları yılanı bir keseye koydu. Yakalanan yılan boş arazide doğal yaşam alanına bırakıldı.

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