Evin banyosundan cephanelik çıktı | Video
Aksaray’da silah kaçakçılığına yönelik bir ikamete operasyon yapan jandarma, dairenin banyosunda adeta cephanelik ele geçirerek silah kaçakçılığına büyük darbe vurdu.
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