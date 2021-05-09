Video Yaşam Evin her yerinden uyuşturucu çıktı | Video

Evin her yerinden uyuşturucu çıktı | Video

Evin her yerinden uyuşturucu çıktı | Video
09.05.2021 | 11:53

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara vermeden düzenledikleri uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine geçit vermiyor.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir takip ettikleri piyasada torbacı olarak tabir edilen şahıslara uyuşturucu madde dağıtımı yapan uyuşturucu satıcısı B.M. isimli şüphelinin Fatih ve Esenyurt ilçelerinde kullandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince şüpheli B.M. kullandığı adreslerde yapılan aramalarda (26) Kg. skunk, (9) Kg. kokain, (3) adet hassas terazi, (1) adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.M. Jandarma'daki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; B.M. isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. İki farklı adreste uyuşturucu pazarlıyordu.

Jandarma ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile B.M. isimli şüpheli şahsın Esenyurt ve Fatih ilçelerinde iki farklı adresi kullandığını tespit etti. Belirlenen adresler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri söz konusu adreslerde dikkat çekecek nitelikle bir hareketlilik olduğunu belirledi.

EVİN HER TARAFINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Eş zamanlı operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri B.M. nin Esenyurt ve Fatih ilçelerinde kullandığı adreslerde yaptıkları aramalarda yatak altlarına, mutfak dolaplarına, kolilere ve çantalara gizlenmiş olarak (26) Kg. skunk, (9) Kg. kokain, (3) adet hassas terazi, (1) adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SATICISI ARTIK CEZAEVİNDE
Jandarma ekiplerince sorgusu tamamlanan B.M. hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın ifadesi sonucunda olayla bağlantısı olduğu öğrenilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

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