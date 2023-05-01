Evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı | Video
Antalya'nın Serik ilçesinde iki katlı evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
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