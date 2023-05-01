Video Yaşam Evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı | Video
Evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı | Video

Evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı | Video

01.05.2023 | 11:08

Antalya'nın Serik ilçesinde iki katlı evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

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Yangın, saat 09.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesinde müstakil bir evin zemin katın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve engelli olduğu öğrenilen 1 kişi alevlerden etkilendi ve vücudunun çeşitli yerinden yanıklar meydana gelirken ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

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