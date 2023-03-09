Evinde 2 kilo esrarla yakalandı | Video 09.03.2023 | 11:25 Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evinde 2 kilo 15 gram esrarla yakalanan A.S. (43), gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.S.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle şüphelinin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, 2 kilo 15 gram esrar, 2 dijital terazi, 3 tabanca, 1 kasatura ile 20 mermi ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.