Evinde karşılaştığı şahsı kovaladı, sokakta bıçaklayarak öldürdü | Video
Adana’da 15 yaşındaki çocuk, evinin içerisinde karşılaştığı kişiyi sokağa kadar kovaladı, yaşanan arbede bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan çocuğun ifadesinde, şüphelinin ailesine zarar vermiş olabileceğini ve hırsızlık yaptığını düşündüğünü söylediği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli E.A'nın izini buldu. Evine baskın yapan ekipler, E.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinde Karaalp'i bıçakladığını kabul ederken, "Evde aileme zarar vermiş olabileceğini ve hırsızlık yaptığını düşündüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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