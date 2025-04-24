Evinde uyuşturucu ele geçirilen genç tutuklandı | Video
Samsun'da jandarmanın takibi sonucu evinde metamfetamin adlı uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçen 23 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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