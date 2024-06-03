Video Yaşam Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı | Video
Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı | Video

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı | Video

03.06.2024 | 16:02

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler neticesinde B.B.P.'nin (24) ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 231 adet sentetik ecza, 3,69 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 58 bin 400 TL paraya el konuldu. B.B.P. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.B.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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