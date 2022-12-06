Video Yaşam Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı | Video
Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı | Video

Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı | Video

06.12.2022 | 10:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Müge Anlı 6 yaşındaki çocuğa şiddet videosuyla çılgına dönmüştü! Derya Örücü’nün eşi tutuklandı 11:06
Son Dakika: Müge Anlı 6 yaşındaki çocuğa şiddet videosuyla çılgına dönmüştü! Derya Örücü'nün eşi tutuklandı 06.12.2022 | 10:52
Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı | Video 00:36
Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı | Video 06.12.2022 | 10:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 11:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 06.12.2022 | 10:23
“Dolandırılmayın” diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı | Video 01:45
“Dolandırılmayın” diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı | Video 06.12.2022 | 10:16
Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını | Video 02:05
Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını | Video 06.12.2022 | 08:57
Bursa’da daire alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 00:31
Bursa’da daire alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 06.12.2022 | 09:49
Virajı alamayan sürücü, park halindeki otomobile böyle çarptı | Video 00:26
Virajı alamayan sürücü, park halindeki otomobile böyle çarptı | Video 06.12.2022 | 09:49
Şifreli konuşuyorlardı... Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete adliyeye sevk edildi | Video 01:40
Şifreli konuşuyorlardı... Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete adliyeye sevk edildi | Video 06.12.2022 | 09:32
SON DAKİKA: 8 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli yakalandı | Video 00:44
SON DAKİKA: 8 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli yakalandı | Video 06.12.2022 | 09:24
“Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi 00:20
“Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi 06.12.2022 | 09:23
Tacizciyi 43 kameradan yakaladılar | Video 00:37
Tacizciyi 43 kameradan yakaladılar | Video 06.12.2022 | 09:22
TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | V,deo 03:50
TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | V,deo 06.12.2022 | 08:57
İzmir Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi | Video 00:33
İzmir Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi | Video 06.12.2022 | 08:56
Avrupa’da enflasyon kabusu: Kriz Noel’i de vurdu | Video 01:11
Avrupa’da enflasyon kabusu: Kriz Noel’i de vurdu | Video 05.12.2022 | 17:46
Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video 00:14
Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video 05.12.2022 | 14:19
Alibeyköy’deki kaza İETT otobüsü kamerasında | Video 00:19
Alibeyköy'deki kaza İETT otobüsü kamerasında | Video 05.12.2022 | 15:57
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 00:43
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 15:06
Eski nişanlısının öldürdüğü Melike’nin babası: Beni vursun diye kızımın önünde durdum | Video 06:25
Eski nişanlısının öldürdüğü Melike'nin babası: "Beni vursun diye kızımın önünde durdum" | Video 05.12.2022 | 14:33
Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 00:55
Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 05.12.2022 | 14:58
Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 00:41
Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:57

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Evinden üç farklı türde uyuşturucu madde çıkan zehir taciri tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu madde satıcılarına peş peşe seri operasyonlar düzenleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir adreste de uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi. Ş.E. (23) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 370 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 150 gram Kokain maddesi, 24 gram Marihuana maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 535 lira ile 100 euro nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA