Video Yaşam Evinden çevreye pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs gözaltına alındı | Video
Evinden çevreye pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs gözaltına alındı | Video

Evinden çevreye pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs gözaltına alındı | Video

19.12.2021 | 15:17

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GAZİANTEP'te pompalı tüfekle evinden havaya rastgele ateş açan Ü.A., gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.A., eline aldığı pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyan mahalle halkının ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri Ü.A'.yı yakalayarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ü.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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