Video Yaşam Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı | Video
Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı | Video

Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı | Video

03.03.2023 | 08:17

Kocaeli’de bir şahıs, aralarında husumet bulunan doktorun evine gidince ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın neticesinde şahıs, doktorun aracına birkaç el ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

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