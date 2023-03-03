Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı | Video

Kocaeli’de bir şahıs, aralarında husumet bulunan doktorun evine gidince ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın neticesinde şahıs, doktorun aracına birkaç el ateş ederek bölgeden uzaklaştı.