Evini uyuşturucu imalathanesi çevirdi, görüntüler şoke etti | Video

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Bursa'da bir ikamette kök kenevir yetiştirip öğüttükten sonra satan satışını yapan bir kişiyi tespit eden Bursa polisi şüpheliyi suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 4 kök halinde 1.5 metre uzunluğunda kenevir ve öğütülmüş 722 gram esrar ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan C.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.