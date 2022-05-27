Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: "Benim evim! Beraber mi aldın?" | Video
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Tekirdağ'da babasına ait ikamet ettiği evi yaktığı iddia edilen kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Yaptığının suç olduğunu ifade eden polis memuruna cevap veren şahıs, “Benim evim, beraber mi aldın” demesi ise tepki çekti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, oturduğu evi yakan F.D'yi gözaltına aldı. Gözaltı sırasında yaptığının suç olduğunu ifade eden polis memuruna cevap veren şahıs, "Benim evim, beraber mi aldın" demesi ise tepki çekti.
Yangın nedeniyle banyoda hasar meydana gelirken, ev sahibi babanın oğlundan şikayetçi olacağı öğrenildi.