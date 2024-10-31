Video Yaşam Evinin bahçesinde oturduğu esnada kafasına yorgun mermi isabet eden kadının hayatı yerle bir oldu | Video
Evinin bahçesinde oturduğu esnada kafasına yorgun mermi isabet eden kadının hayatı yerle bir oldu | Video

Evinin bahçesinde oturduğu esnada kafasına yorgun mermi isabet eden kadının hayatı yerle bir oldu | Video

31.10.2024 | 10:13

Hatay’da evinin bahçesinde çay içtiği esnada kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı, geçirdiği ameliyat sonrası yaşama tutunsa da sol kolunu kullanamamaya başladı. Yaşlı annesine ve engelli ağabeyine bakmak zorunda olan Taşçı, hayatını idame ettirmekte güçlük çekiyor.

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Olay, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Evinin bahçesinde çay içen 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı'nın kafasına yorgun mermi isabet etti. Santimlerle hayata tutunmayı başaran Taşçı, geçirdiği ameliyatlar sonrası hayatta kalabildi. Sol kolunu hareket ettiremeyen kadın, yaşadığı olay sonrası zor günler yaşamaya başladı. Kendisine bu acıyı çektirenlerin bulunmasını ve cezasını çekmesine isteyen Taşçı, şimdiyse yaşlı annesi ve engelli ağabeyinin bakımını nasıl yapacağını düşünüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

"3 SAAT AMELİYATTA KALDIM VE SOL KOLUM TUTMUYOR"
Kafasına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı; "Bahçede oturmuş, çay içiyordum. Bardak elimden yere düştü ve sanki beynimde şartel patladı. Kollarım tutmaz oldu, komşularımız beni hastaneye götürdü. Ardından Defne Devlet Hastanesi'ne sevk edildim 3 saat ameliyatta kaldım ve sol kolum tutmuyor. Kimsem yok, engelli abim var zaten ben ona bakıyordum. Annem yaşlı, babam yeni vefat etti. Kimsemiz yok, destek bekliyorum. Bu olaylar yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın. Benim kafama yorgun mermi isabet etti" dedi.

"ABLAMIN HAYATI SÖNDÜ, DEVLETİMİZ BUNU ARAŞTIRSIN"
Ablasına bu acıyı çektirenlerin cezalandırılmasını isteyen Saniye Çelik, "Bursa'dan 2 tane çocuğumu bıraktım ve ablamın böyle olduğunu duyunca geldim. Ablam bahçede otururken ablamın kafasına mermi isabet etti. Ardından anneme kafamda bomba patladı, elim tutmuyor diyor. Ablamın hayatı söndü, devletimiz bunu araştırsın. Düğünlerde artık silah sıkılmasın, düğünlerde silah sıkmak erkeklikmidir.

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