Video Yaşam Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video

Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video

Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video
23.05.2021 | 09:26

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İstanbul Maltepe’de ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen bir şahıs, evinin balkonuna çıkıp bileklerini keserek eşini ve çocuklarını rehin aldı. Daha sonra ailesini bırakan şahıs, polis tarafından yaklaşık 4 saatte ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Kır Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ailevi problemleri olduğu öğrenilen bir şahıs, evinin balkonuna çıkarak bileklerini kesip intihar etmeye kalkıştı. Şahsın rehin aldığı eşi ve çocukları daha sonra evden çıkarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri ve ambulans sevk edildi. İntihara kalkışan adam, kendisini ikna etmeye çalışan Özel Harekat polisine elindeki cam parçasını fırlattı. Boynundan yaralanan polis, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi. İntihar girişiminde bulunan şahıs ise, yaklaşık 4 saatlik çaba sonucu ikna edildi. Bileklerini keserek kendini yaralayan şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Olay mahallede büyük paniğe neden olurken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

EŞİ VE KIZI DIŞARI ÇIKTI
Mahalle sakinlerinden Sinan Karakoç, "Öğleden sonra sesler duyduk. Aile içinde tartışma diye düşündük. İlk önce hanımıyla çocuğu evdeydi, sonra onlar çıktı, bu evde tek kaldı. Evde tek kalınca daha çok bağırmaya başladı. Önce bir ekip geldi sadece, konuşmaya çalıştılar ama bir çözüm üretemediler. Hemen ardından bir araç daha geldi. Olay daha da büyüdü. Kalabalık da artmaya başladı. Adam elinde bıçakla bazen dışarıya küfür ediyordu. Ama Allah'tan daire içinde ailesi falan yoktu. Ailesi dışarıdaydı. Başka birine zarar vermedi. Sadece kendine zarar verdi. Adamı almaları yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Aldıklarında adam hem kanlar içindeydi hem de baygındı" diye konuştu.

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