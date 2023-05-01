Evinin camlarını silerken 3'ncü kattan düşerek yaralandı | Video 01.05.2023 | 15:28 KÜTAHYA'da oturduğun apartmanın 3'ncü kattaki evinin camını silerken dengesini kaybederek pencereden aşağı düşen Hayriye Öztürk (28) yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta bir apartmanda oturan Hayriye Öztürk, cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek, asfalt zemine düştü. Yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.