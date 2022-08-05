Video Yaşam Evinin önünde dehşeti yaşadı! Silahla tehdit ederek otomobilini gasp ettiler | Video
Evinin önünde dehşeti yaşadı! Silahla tehdit ederek otomobilini gasp ettiler | Video

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Silahla tehdit ederek otomobilini gasp ettiler | Video

05.08.2022 | 11:33

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Büyükçekmece’de silahlı ve kar maskeli üç şahıs, aracıyla evine gitmeye çalışan bir adamı, yaşadığı sitenin önünde gasp etti. Şüphelilerden biri, yanındakine “Sık onun kafasına, sık” diye bağırırken anahtarını vermemekte direnen adam, aracını kurtaramadı. Kimliği belirsiz üç gaspçı, otomobili zorla alarak kayıplara karışırken o anlar sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Çarşamba günü saat 02.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayhan Bahçekapılı, 34 PE 9606 plakalı aracıyla, yaşadığı sitenin otoparkına doğru gitti. Otoparkta yer olmadığı için sitenin kapısının önüne yanaşan Bahçekapılı, park halindeki araçtan çıkan, elleri silahlı ve kar maskeli 3 şahsın kendisine doğru geldiğini görünce neye uğradığını şaşırdı. Otomobilini gasp etmeye çalışan şüphelilerden biri, Bahçekapılı'nın anahtarı vermemekte direttiğini görünce yanındakine "Sık kafasına, sık!" diyerek tehdit etti. Ayhan Bahçekapılı, şüphelilere karşı mücadele etmesine rağmen aracını kurtaramazken gaspçılar, otomobille birlikte kayıplara karıştı. Olay sonrası durum emniyet güçlerine bildirilirken polis ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"ÜÇ KİŞİYE KARŞI NE KADAR MÜCADELE EDEBİLİR Kİ?"
Olay hakkında konuşan site sakini İbrahim Tekin, "Buralarda ilk defa böyle ciddi bir olayla karşılaştık. Gece 02.30 sıralarında komşumuz aracını yıkatıp buraya geldiğinde gaspçıların arabasını görüyor. Hatta yabancı olduklarını anlayınca 'Bu saatte bunlar kim? Niye buradalar?' diye düşünüyor. Sitenin otoparkına geliyor. Otoparkta yer bulamayınca dışarı çıkıyor ve site kapısının önüne park ediyor. O sırada silahlı ve kar maskeli üç kişi, kendisinden arabasının anahtarını istiyorlar. Komşumuz Ayhan Bey, vermemek için direnince gaspçılardan biri 'Sık kafasına, sık.' diyor. Gaspçılar anahtarı alıp aracı çalıştırıyor. Komşumuz inmemek için dirense de üç kişiye karşı ne kadar mücadele edilebilir ki? Aracın sağ kapısından inmek zorunda kalıyor. Hırsızlar, araba ile birlikte kaçıyorlar. Komşumuzun üç kişiyle mücadele etmeye çalıştığına bakılırsa deli dolu biri olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle bir sorunla karşılaşmayız" dedi.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan anlar sitenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araç sahibi Ayhan Bahçekapılı'nın otoparktan çıkarak sitenin giriş kapısının önüne geldiği, bunun üzerine kimliği belirsiz üç şüphelinin kendisini otomobilinden çıkarıp, araçla beraber kayıplara karıştığı görülüyor.

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