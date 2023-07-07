Video Yaşam Evinin önünde pusu kurulan genç, tabanca ve uzun namlulu silahla öldürüldü | Video
Evinin önünde pusu kurulan genç, tabanca ve uzun namlulu silahla öldürüldü | Video

Evinin önünde pusu kurulan genç, tabanca ve uzun namlulu silahla öldürüldü | Video

07.07.2023 | 11:10

Mersin’in Tarsus ilçesinde 33 yaşındaki genç, evinin önünde uğradığı saldırıda tabanca ve uzun namlulu silahla vurularak öldürüldü.

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Edinilen bilgiye göre olay, Yarbay Şemsettin Mahallesi 3903 Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah evinden çıkan ve nakliye işi yapan Yavuz Kazan (33), sokağın başında ve sonunda pusuda bekleyen kişiler tarafından yaylım ateşine tutuldu. Uzun namlulu ve tabancayla ateş edilen Yavuz Kazan, olduğu yere yıkıldı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Kazan, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası olan Yavuz Kazan'ın, Mersin'de 3 ay önce kardeşiyle birlikte karıştığı bir kavgadan dolayı Tarsus'a taşındığı öğrenildi.

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