Evinin önündeki kuyuya düştü: Yardım çığlığını duyanlar oraya koştu | Video
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evinin önünde bulunan kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
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