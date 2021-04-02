Video Yaşam Evinin önüne aracını park etti, kurşun yağmuruna tutuldu. Dehşet anları kamerada | Video

Evinin önüne aracını park etti, kurşun yağmuruna tutuldu. Dehşet anları kamerada | Video

Evinin önüne aracını park etti, kurşun yağmuruna tutuldu. Dehşet anları kamerada | Video
02.04.2021 | 11:03

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Esenyurt’ta sabah kahvaltı için ekmek alarak evine dönen Tolga Sever, aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Silahlı şahsın park halindeki aracın camından kurşun yağdırdığı anlar kameralara yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah ekmek almak için dışarı çıkan Tolga Sever, dönüşte aracını evinin önüne park etti.

Bu sırada kimliği belirsiz silahlı bir şahıs aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan saldırgan camdan kurşun yağdırmaya başladı. Zanlının sıktığı 6 kurşun Sever'in bacaklarına isabet etti. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tolga Sever'i hastaneye kaldırırken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"SIKAN ARKADAŞ ARACIN KAPISINI AÇABİLSEYDİ KARNIMA, KALBİME HER TARAFIMA ATABİLİRDİ"
Yaşadığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Tolga Sever, "Sabah hazırlandım, traş olmaya çıktım. Ekmek aldım, kontör aldım evimin önüne tekrar geldim. Aracımı park ederken ekmek sağ tarafımdaydı, onu alıyordum hiç fark etmedim. Bir anda kapımın açılmasıyla camıma 6 el kurşun sıkıldı. Sıkan arkadaş aracın kapısını açabilseydi, sıkan kimdi bilmiyorum ama belki karnıma, kalbime her tarafıma atabilirdi. Sakat kalabilirdim, 6 tane kurşun yedim, 5 tanesi sol bacağımdan, bir tanesi sağ bacağımdan. Riskli zorlu ameliyatlar geçirdim. Ben bir aydır çalışamıyorum, ailem kötü durumda" dedi.

"DAHA ÖNCE BIÇAKLANMADIM BİLE, İLK DEFA BÖYLE BİR OLAY GELİYOR"
Kimseyle bir husumetinin olmadığını ve daha önce de böyle bir olay yaşamadığın anlatan Sever, "Kim olduğunu bilmiyorum, neden yaptığını bilmiyorum. Sağlık durumum iyiye gidiyor, eskiye dair bir şey kalmayacak. Çünkü hiçbir şekilde damara, kemiğe gelmemiş, Allah'a çok şükür. Kaba ete isabet etmiş aslan gibiyim" diye konuştu.

ARACIN İÇİNDEKİ SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Aracını evinin önüne park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tolga Sever'in aracını park ettiği ve şahsın arkadan gelerek silahını çıkartıp ateşe ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

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