Video Yaşam Evlat nöbetindeki baba, HDP ve PKK’ya ateş püskürdü | Video
Evlat nöbetindeki baba, HDP ve PKK’ya ateş püskürdü | Video

Evlat nöbetindeki baba, HDP ve PKK’ya ateş püskürdü | Video

14.11.2021 | 14:17

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 804. gününde de devam ederken, 6 yıl önce oğlu terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan baba Süleyman Baba Aydın, “HDP zaman zaman yaptıkları açıklamalarda diyor ya, ‘doğuda zulüm var’ doğrudur HDP ve PKK zulmü vardır. 15 yaşındaki çocukları dağa göndermek zulüm değil midir?”dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 804. gününde de sürüyor. 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için eyleme katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP ve PKK'ya ateş püskürdü.

"HDP'Lİ VEKİLLER KENDİ ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERSİNLER"
804 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olduğunu belirten baba Aydın, "Sesimizi tüm dünya duydu ama HDP duymadı. HDP sanmasın ki biz bu eylemi sonlandıracağız. Asla kesinlikle bizim cesedimizi ancak buradan kaldırırlar. Biz kesinlikle buradan kalkmayacağız ve bize çocuklarımızı getirsinler. Bu HDP bizden artık ne istiyor. Gördüğünüz gibi 40 yıldır Kürtlerin kanını emiyorlar. HDP milletvekilleri çok istiyorlar ise kendi çocuklarını dağa göndersinler. Neden göndermiyorlar? Kürt için mücadele ettiklerini iddia ediyorlar ama Kürtlere zulüm ediyorlar. HDP zaman zaman yaptıkları açıklamalarda diyor ya, 'doğuda zulüm var' doğrudur HDP ve PKK zulmü vardır. 15 yaşındaki çocukları dağa göndermek zulüm değil midir?" diye konuştu.

"HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN YEMİNİ NEREDE KALDI"
HDP'nin Kürtler için mücadele etmediğinin altını çizen baba Aydın, "HDP milletvekilleri biraz sesimi duyuyorlarsa ellerini vicdanlarına koysunlar, siz evde kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Sizin hiç mi vicdanınız yoktur? Hiç mi anne baba değilsiniz? Neden bu anne ile babaların feryadını duymuyorsunuz? Görüyorsunuz, burada bulunan mağdur Kürt anne ile babalar gelmişler feryat ediyorlar. Herkes burada kendi çocuğunun yolunu gözlüyor ve bizden ne istiyorlar. Artık ne gecemiz gecedir, ne de gündüzümüz gündüzdür. Geceleri gözlerimize uyku bile girmiyor ve aklımızda ile fikrimizde hep çocuklarımız var. Artık psikolojimiz bozuldu ve HDP sesimizi duyuyor ise nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız diye soruyorum onlara ve artık birazda Kürt ailelerine sahip çıksınlar. Kürt ailelerine vekillik yapsınlar. HDP'li milletvekillerinin yemini nerede kaldı. Yemin içiyorlar ve diyorlar ki, 'Kürt için mücadele ediyoruz' ama maalesef Kürtlere sahip çıkmıyorlar, hiçbir Kürt için mücadele etmediler ve hep Kandil'e vekillik yaptılar" şeklinde konuştu.

"HDP ANNE VE BABALARIN GÖZYAŞLARINA DAYANAMAYIP KEPENK KAPATIP KAÇTI"
Bütün muhalefet partilerine de seslenen baba Aydın, "Bütün muhalefet partilerine de sesleniyorum. Yeter artık biraz ellerinizi vicdanlarınıza koyun. Neden konu HDP olduğunda susuyorsunuz? HDP'den bu kadar mı korkuyorsunuz? Sizde hiç mi vicdan yoktur? Üç ağaç için kıyameti koparan insanlar, akademisyenler, yazarlar ve sanatçılar, neredesiniz sanatçılar? Neden bu anne ile babalara sahip çıkmıyorsunuz? Yeter artık biraz elinizi vicdanınıza koyun ve eğer feryadımızı duyuyorsanız gelin burada hep birlikte bu HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım. Bakın görüyorsunuz HDP anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kepenk kapatıp kaçtı. Eğer sesimizi duyuyorsanız artık yeter gelin bize destek verin ve bizler buradan kesinlikle kalkmayacağız. HDP ancak bizim cesedimizi buradan kaldırır. Biz buradan kalkmayacağız evladımızı getirsinler Yeter artık diyoruz" ifadelerini kullandı.

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