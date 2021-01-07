Video Yaşam Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim oluyorsan ol, olmuyorsan sana hakkını helal etmem” | Video

Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim oluyorsan ol, olmuyorsan sana hakkını helal etmem” | Video

Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim oluyorsan ol, olmuyorsan sana hakkını helal etmem” | Video
07.01.2021 | 13:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim oluyorsan ol, olmuyorsan sana hakkını helal etmem” | Video 01:45
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim oluyorsan ol, olmuyorsan sana hakkını helal etmem” | Video 07.01.2021 | 13:11
Kosova’daki patlamada yaralanan 2 kişi Türkiye’ye getirildi | Video 03:57
Kosova’daki patlamada yaralanan 2 kişi Türkiye’ye getirildi | Video 07.01.2021 | 12:59
Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine girerek durabildi | Video 01:00
Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine girerek durabildi | Video 07.01.2021 | 12:44
İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video 00:28
İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video 07.01.2021 | 12:41
İstanbul Beşiktaş'ta çantasına taş doldurup denize atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı | Video 03:04
İstanbul Beşiktaş'ta çantasına taş doldurup denize atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı | Video 07.01.2021 | 12:33
İstanbul Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu | Video 03:01
İstanbul Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu | Video 07.01.2021 | 11:55
Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video 01:16
Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video 07.01.2021 | 11:45
Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir’in tahliyesine itirazları reddedildi | Video 06:54
Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir’in tahliyesine itirazları reddedildi | Video 07.01.2021 | 11:21
İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonu kamerada | Video 02:18
İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonu kamerada | Video 07.01.2021 | 11:21
Kars’ta yol kenarına kadar inen yaralı kurt kamerada | Video 01:19
Kars’ta yol kenarına kadar inen yaralı kurt kamerada | Video 07.01.2021 | 11:21
Çetelere ve suç örgütlerine satıyorlardı, suikast silahlarıyla böyle yakalandılar | Video 02:18
Çetelere ve suç örgütlerine satıyorlardı, suikast silahlarıyla böyle yakalandılar | Video 07.01.2021 | 11:10
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Ocak 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı kan donduran vahşi cinayetin 16:18
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Ocak 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı kan donduran vahşi cinayetin 07.01.2021 | 10:56
Zeytinburnu'nda çaldılar, Esenyurt'ta satarken yakalandılar | Video 01:22
Zeytinburnu'nda çaldılar, Esenyurt'ta satarken yakalandılar | Video 07.01.2021 | 10:23
Baskın yiyen “gamer”lar oyunu bırakmadı... Oyun partisine polis baskını kamerada | Video 01:36
Baskın yiyen “gamer”lar oyunu bırakmadı... Oyun partisine polis baskını kamerada | Video 07.01.2021 | 10:29
Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video 04:51
Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video 07.01.2021 | 09:14
Hakkari'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü Zeynep Sarı zamana karşı yarışıyor | Video 06:36
Hakkari'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü Zeynep Sarı zamana karşı yarışıyor | Video 07.01.2021 | 09:14
İstanbul Sultangazi'de ceviz kırma cinayeti | Video 03:21
İstanbul Sultangazi'de ceviz kırma cinayeti | Video 07.01.2021 | 09:36
İkinci Göbeklitepe olacaktı, kuşlara yuva oldu | Video 02:55
İkinci Göbeklitepe olacaktı, kuşlara yuva oldu | Video 07.01.2021 | 10:15
Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler | Video 00:37
Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler | Video 07.01.2021 | 10:18
Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video 01:42
Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video 07.01.2021 | 10:13

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 493’üncü gününe girdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 492'nci gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren ailelerden Salih Gökçe, 20 yaşındaki oğlu Ömer, 2015 yılında İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK üyelerince kandırılarak Suriye'ye götürüldüğü söyledi.

"HDP DEMEK İKİ AYAKLI KURT DEMEKTİR"
Oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu anlatan baba Gökçe, "Ben oğlumu HDP'den istiyorum, HDP benim oğlumu götürdü. Benim oğlumun kaçırılmasından tek suçlu HDP'dir başka kimseyi tanımıyorum ve o yüzden burada oturuyorum. HDP'liler oğlumu kaçırdı PKK'ya para karşılığın da sattılar. Dağda PKK, şehirde de HDP var. Bizim çocuklarımızın üzerinden para kazanıyorlar. Ben çocuğumu HDP'den almadan buradan gitmem ve HDP demek iki ayaklı kurt demektir. Bir kurt sürünün içine girer karnını doyurur ve gider ama HDP 40 yıldır bu milletin başına bela olmuş" dedi.
Oğluna teslim olması çağrısında da bulunan baba Gökçe, "Ben 2 yıldır buraya gelip gidiyorum. Halimiz perişan ve oğlum çoluk çocuğu bıraktım geldim burada seni bekliyorum. Gel devletin şefkatli kollarına teslim ol. Sen geliyorsan gel, gelmiyorsan ise sana hakkımı helal etmem" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA